Rusza nabór wniosków od programu „Maluch+”. To szansa na dofinansowanie przedszkoli i żłobków

Kurator oświaty zapewnia, że szkoły są gotowe na nowy rok

We wtorek uczniowie wracają do szkolnych ławek i choć po długiej przerwie rozpoczną zajęcia stacjonarne, to nie będą one wyglądały jak do tej pory. Dezynfekcja, maseczki, dystans i inne określone warunki sanitarne. Co czeka nas w szkołach od 1 września?