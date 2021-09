Rynek pracy potrzebuje fachowców. W świdnickim PCEZ odbyła się Wojewódzka Inauguracja Kształcenia Zawodowego

– Jesteśmy, strategicznym partnerem szkoły oraz sił zbrojnych, 70 procent śmigłowców RP wyszło z zakładu PZL, a tym samym z rąk osób kształconych w tym Centrum. Potrzebujemy fachowców, którzy będą potrafili obsłużyć wysoko wyspecjalizowane maszyny, które występują tylko w PZL Świdnik - mówił prezes zarządu PZL Świdnik, Jacek Libucha. - Fachowców brakuje, rynek na Was czeka, jest duże zapotrzebowanie na specjalistów. Bez was nie będzie nas - podkreślał Libucha, dodając, że kierunki, na które można uczęszczać w świdnickim Centrum, trafiają w zapotrzebowania rynku pracy.

W trakcie wydarzenia, podpisano listy intencyjne w sprawie staży absolwenckich, w tym o współpracę szkoły w projekcie RoboLAB. Inicjatywa ta organizowana jest przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”. Projekt składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich to seria zajęć i szkoleń, podczas których uczniowie zdobędą wiedzę umożliwiającą im podejście do drugiego etapu, czyli udziału w międzynarodowych zawodach robotycznych organizowanych przez Fundację. Na potrzeby tych zawodów uczniowie budować będą skomplikowane konstrukcje robotów, które będą wykonywały założone przez organizatorów zadania. Dodatkową zachętą do udziału w projekcie ma być również możliwość ich zaangażowania w proces powstawania robotów od samego początku, tworzenia praktycznie nieograniczonych konstrukcji i rywalizacja z rówieśnikami o nagrody finansowe.