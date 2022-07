Są zyski, więc są nagrody dla dyrektorów jednostek ochrony zdrowia w regionie

43,6 tys. zł brutto - taką nagrodę roczną otrzymała Anna Rutczyńska-Rumińska dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie. Decyzję w tej sprawie podjął zarząd województwa na początku czerwca. Tego samego dnia władze regionu zatwierdziły sprawozdanie finansowe WOMP za 2021 rok. Z dokumentu wynika, że Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie zakończył rok na plusie. Zysk netto tej jednostki w ubiegłym roku sięgnął wyniósł ponad 108 tys. zł.

Ten rok dla WOMP też zaczął się dobrze, bo jednostka ta szykuje się do dużej inwestycji. Chodzi o wartą 34 mln zł rozbudowę istniejącego gmachu, do którego ma zostać dobudowany pięciokondygnacyjny budynek przeznaczony do diagnostyki powikłań związanych z COVID-19 oraz rehabilitacji pocovidowej.

Będą się tam znajdowały m.in. gabinety lekarzy rodzinnych i pediatrów oraz pomieszczenia do szczepień oraz gabinety specjalistyczne i zabiegowe z zakresu chirurgii, ortopedii, rehabilitacji, pulmunologii, endokrynologii i neurologii. Poza tym przy WOMP ma też powstać dodatkowe skrzydło, w którym utworzone zostaną poradnie dla dzieci. Na ten cel z unijnego programu React EU zostanie przeznaczone 24 mln zł.