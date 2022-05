Senator Jacek Bury: Trzeba zmienić rządy patałachów

- Polska stoi w obliczu wyzwań z jakimi nie mieliśmy do czynienia od dziesiątków lat: mamy zapaść w służbie zdrowia, edukacji i problemy z polską gospodarką. Polscy obywatele żyją w kraju, który jest źle zarządzany, borykają się z drożyzną, inflacją, niemożliwością spłaty kredytu i często brakuje im pieniędzy, by związać koniec z końcem – mówił w piątek (06.05) senator Jacek Bury, który ogłosił budowanie regionalnych struktur partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

- Nie może być tak, żeby krajem rządzili ludzie, którzy są w permanentnej kampanii wyborczej, bo rządzą nie po to, by nam się lepiej żyło, lecz po to, by wygrać następne wybory. Polska 2050 powstała po to, byśmy jako obywatele mieli szansę na lepsze życie. Na zmianę złych rządzących na specjalistów i ludzi, którym naprawdę zależy na dobrym funkcjonowaniu naszego kraju. Trzeba zmienić rządy patałachów – oświadczył senator Jacek Bury.