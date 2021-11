„Serce za kratami” będzie biło w Chatce Żaka w Lublinie

Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek. Będą mu towarzyszyć warsztaty plastyczne i koncert muzyki białoruskiej. Jednym z elementów otwarcia ekspozycji będzie spotkanie z autorką muralu umieszczonego na ścianie domu studenckiego UMCS Amor. Powstał w czerwcu, a jego tematem są protesty na Białorusi.

– Stworzyłam go w ramach mojej pracy dyplomowej. Teraz boję się jechać na Białoruś. Rodzice też się martwią, mówią, żebym nie przyjeżdżała, bo wszyscy, którzy robią coś związanego z protestami, mają problemy: albo z wjechaniem do kraju, albo z wyjechaniem. Żeby spotkać się z rodzicami, jadę na Ukrainę – mówi Alena Hrybianchuk, autorka muralu. – To nie jest tak, że na Białorusi na pewno czekają mnie represje. Po prostu wolę nie ryzykować. Z tym, że być może nie będę mogła wrócić do kraju, liczyłam się, jeszcze zanim zaczęłam malować.