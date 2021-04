Śmiertelne potrącenie pieszego na trasie Lublin–Kraśnik

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek (22 kwietnia) ok. godz. 21:30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca forda jechał w kierunku Kraśnika. W rejonie skrzyżowania z drogą do Kłodnicy Górnej potrącił 63-letniego mężczyznę, który wszedł na jezdnię. Zdarzenie miało miejsce poza terenem zabudowanym w miejscu nieoświetlonym. Pieszy nie posiadał elementów odblaskowych. Zginął na miejscu.

36-letni kierowca forda był trzeźwy. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny. W czynnościach udział brał biegły. Ciało mieszkańca gminy Bełżyce zabezpieczono do sekcji zwłok. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku.

Utrudnienie zakończyło się zgodnie z przewidywaniami po północy – ok. godz. 0:30.