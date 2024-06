Startuje kolejna edycja „Pociągu Marzeń”. Dołóż swój wagonik do lokomotywy i stań się częścią akcji, która daje radość dzieciom!

Na stacji „Dziecięce Wakacje Marzeń” czeka na razie tylko sama lokomotywa. Ale jesteśmy przekonani, że z dnia na dzień będą przyłączać się do niej kolejne wagoniki z nazwami firm, które je ufundowały. Im więcej ich będzie, tym więcej potrzebujących dzieci spędzi w tym roku wyjątkowe chwile w przepięknych miejscach w Polsce, a może i na świecie? To jak, ruszamy razem?

Rozkład jazdy, czyli jak to wszystko działa

„Pociąg Marzeń” to ogólnopolska akcja organizowana przez Polska Press Grupę. Jej celem jest ufundowanie letnich wyjazdów dla dzieci. Ale dzieci szczególnych, które z wielu względów nie mogą sobie pozwolić na wakacyjny wypoczynek. Są to najczęściej podopieczni domów dziecka, stowarzyszeń, fundacji, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dla nich taki wyjazd to nie tylko frajda i przygoda, ale często możliwość oderwania się od codziennego stresu i smutku. Na wycieczkach mają okazję zawiązać nowe przyjaźnie, zwiedzić ciekawe miejsca, a także czegoś się nauczyć. Oczywiście sama lokomotywa nikogo na wakacje nie zabierze. Potrzebne są jeszcze wagony, do których wsiądą mali pasażerowie. I tu kluczową rolę pełnią partnerzy biznesowi i firmy, które poprzez dostarczenie swojej finansowej cegiełki, przyłączają kolejne wagoniki do pociągu. Połowa kwoty przeznaczonej na naszą akcję pomaga sfinansować wyjazd dzieci. W ramach wdzięczności za wsparcie, oferujemy naszym partnerom akcję promocyjną na łamach naszych dzienników oraz w naszych serwisach internetowych. Wagoniki są bowiem oznaczane logiem każdego fundatora. Jednak jesteśmy przekonani, że największym podziękowaniem za wsparcie „Pociągu Marzeń” z pewnością jest uśmiech zadowolonych dzieci, które dzięki akcji przeżyją wspaniałą wakacyjną przygodę.

Morze, jezioro, a może zagraniczne kurorty? Tak dzieci wypoczywały w zeszłym roku

„Pociąg Marzeń” symbolicznie jedzie przez 15 województw, pojawiając się w papierowych oraz internetowych wydaniach naszych gazet. Na Lubelszczyźnie Kurier Lubelski wraz z hojnymi patronami wsparli lokalny Caritas, dzięki czemu dzieci cieszyły się wakacjami w ośrodku Firlej na pojezierzu łęczyńsko-włodawskim. W tym roku również lubelski Caritas zapewni wspaniałą zabawę swoim podopiecznym. Z kolei akcja rozgrywająca się w zeszłym roku na łamach „Gazety Wrocławskiej”, dzięki hojności partnerów, przyniosła 32 948 złotych. Za te pieniądze podopieczni dolnośląskiej Fundacji Pociecha spędzili beztroskie chwile na Mazurach. W województwie podlaskim, gdzie wydawane są „Gazeta Współczesna” i „Kurier Poranny”, na wakacje udało się wysłać aż 111 podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”. Wyruszyli w podróż nad polskie morze, do Jastarni. Przejeżdżający przez Małopolskę „Pociąg Marzeń”, widoczny był na łamach „Gazety Krakowskiej” i Dziennika Polskiego”. Tutaj, dzięki hojności partnerów akcji, 43 dzieci wyjechało na niesamowite wakacje. Byli to podopieczni aż dwóch placówek. Dzieci z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie rozjechali się różne miejsca. Część z nich pojechała nad morze, część w góry, a część za granicę do Bułgarii i do Turcji! Wakacyjny wyjazd został ufundowany również dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej. Oni z kolei mogli poznać największe atrakcje Warszawy.

3, 2, 1… ruszyło odliczanie do tegorocznego startu „Pociągu Marzeń”!

Jak wiele dzieci uda się wysłać na wakacje w tym roku? I dokąd będą miały szansę pojechać? O tym na pewno będzie można przeczytać w powakacyjnych relacjach na łamach Kuriera Lubelskiego i portalu kurierlubelski.pl. Jednak zanim to nastąpi, musimy wspólnie rozbudować nasz pociąg i przyłączyć do niego jak najwięcej wagoników. Dlatego, nie czekajcie i dołączajcie do nas! Pamiętajcie, im więcej wagoników, tym więcej spełnionych dziecięcych marzeń dla dzieci z Lublina i okolic. Razem czyńmy dobro!

Jak dołączyć do akcji? Bardzo łatwo - wystarczy zadzwonić do Katarzyny Wicińskiej pod tel. 696 066 113 lub napisać do niej na e-mail [email protected].