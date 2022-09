Światowe prawykonanie spada z afisza, a Rodek odchodzi do Łodzi

Zaplanowany na 16 września koncert inaugurujący nowy sezon miał poprowadzić Wojciech Rodek, który chociaż nie był już dyrektorem FL, to nadal pozostawał jej I dyrygentem. W programie koncertu oprócz uwertury do opery „Latający Holender” R. Wagnera i II Symfonii c-moll „Asrael” J. Suka, zaplanowano „Epitafium pamięci dzieciom zamordowanym na Ukrainie” Krzysztofa Meyera. I właśnie „Epitafium” Rodek zapowiadał jako prawdziwy hit tego koncertu, albowiem miało to być światowe prawykonanie.

Koncert spadł jednak w repertuarze z 16 września na 28 października. O takiej decyzji Wojciecha Rodka powiadomiła p.o. dyrektora FL Zuzanna Dziedzic.

Program koncertu inauguracyjnego został zmieniony na prośbę Organizatora – poinformowała 6 września na piśmie obecna dyrektor FL byłego dyrektora.

Zdaniem Wojciecha Rodka Organizatorem jest Urząd Marszałkowski, a za zastąpienie jednego koncertu innym odpowiada bezpośrednio Bartłomiej Bałaban, członek zarządu województwa lubelskiego.