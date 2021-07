Świdniczanin otrzyma miejsce postojowe. Potrzeb jest jednak więcej

Niepełnosprawny mieszkaniec Świdnika walczy o powrót do normalności od momentu, kiedy we września 2018 roku, trafił do szpitala z silnym bólem brzucha, od którego tracił przytomność. Wtedy też został mu podany lek „nowej generacji”. Po nim wdała się martwica stóp i palców dłoni - zapadła decyzja o amputacji. Jednak powracające ostre bóle brzucha i niegojące się rany spowodowały, że mężczyzna znów trafił do szpitala, gdzie dokonano amputacji na wysokości podudzia. Świdniczanin porusza się na wózku, musi też dojeżdżać na rehabilitacje. Obecnie w rejonie ul. Akacjowej znajdują się trzy miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych, ale wszystkie położone są stosunkowo daleko od klatki pana Daniela, dodatkowo są regularnie zajmowane przez inne uprawnione osoby.

- Dla świdniczanina, dużą uciążliwością jest pozostawienie pojazdu z dala od bloku, zwłaszcza, że część chodników na osiedlu nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku - zauważa radny Magier.