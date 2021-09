Syryjczycy utknęli w bagnie pod Włodawą. Ledwo przeżyli

- To była długa i żmudna akcja ratownicza – relacjonuje Kurierowi starszy kapitan Wojciech Chomik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie, który dowodził poszukiwaniami. - Teren, na którym znajdowali się poszkodowani, był trudny. Momentami grzęźliśmy po pas w wodzie i bagnie. Prowadzenie akcji utrudniały powalone drzewa i połamane konary – opowiada.

Na miejsce wyruszają strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i ochotnicy. W sumie jedzie pięć aut i 24 ratowników. Do strażaków na miejscu dołączają policjanci i straż graniczna , która została wezwana kiedy okazało się, że poszkodowanymi mogą być cudzoziemcy.

Wtorek, godz. 19.17. Strażacy z Włodawy otrzymują informację o kilku osobach, które utknęły na bagnistych terenach rejonie wsi Tarasiuki niedaleko Włodawy. To miejsce oddalone o kilka kilometrów od trójstyku granic Polski, Białorusi i Ukrainy, które znajduje się już poza pasem objętym stanem wyjątkowym.

Obcokrajowcy zostali wyciągnięci z bagna i trafili pod opiekę lekarzy. Jak wyjaśnia porucznik Dariusz Sienicki, rzecznik Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, poszkodowanymi okazali się obywatele Syrii. – Ustalamy w jaki sposób znaleźli się w Polsce i dokąd zmierzali – mówi por. Sienicki. – Nie wiemy czy przybyli z terenu Białorusi, czy z Ukrainy i czy chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce. Będziemy to dopiero ustalać – dodaje.

Kiedy ratownicy dotarli do poszukiwanych okazało się, że są skrajnie wyczerpani i w stanie hipotermii. - Z dwoma kobietami w wielu 18 i 31 lat, które utknęły w bagnie, kontakt był utrudniony. Jedna z nich była nieprzytomna. W lepszym stanie był towarzyszący im 20-letni mężczyzna – dodaje st. kpt. Wojciech Chomik.

Wiadomo, że dwie kobiety trafiły do szpitala we Włodawie. 20-latek został przewieziony do placówki straży granicznej w tym mieście.