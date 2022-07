Taka karta to przepustka do zniżek, ulg i bonusów. W Lublinie 20 tysięczna osoba otrzymała kartę Rodzina Trzy Plus

Dziewięcioletni Filip Furman został posiadaczem 20 tysięcznej karty Rodziny Trzy Plus w Lublinie. Odebrał ją, wraz z rodzicami i dwójką rodzeństwa – Julką (5 lat) i Frankiem (7 miesięcy) - w środę (13 lipca).

- Dla nas to duża niespodzianka, na początku było ciężko nam w to uwierzyć. Cieszymy się – mówi Grzegorz Furman, tata Filipa. Dodaje, że rodzina już skorzystała z promocji dostępnych dzięki karcie. - Filip chodzi do szkoły, ta karta pozwoliła dofinansować kurs języka angielskiego.