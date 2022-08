Takich grzmotów w Centrum Kultury dawno nie było. W Wirydarzu zagra Vader!

Historia zatacza koło! 22 lata temu, w czerwcu 2000 roku, jeszcze jako licealista, przyjechałem do Lublina na koncert Vadera (żeby w ogóle na ten koncert przyjechać musiałem umiejętnie oszukać rodziców – oficjalnie byłem u kolegi na urodzinach). Grali w Centrum Kultury. Bilety kupiłem wcześniej w sklepie muzycznym Swing (od dawna nie istnieje), a przed samym koncertem udało mi się zdobyć autografy Petera, Shambo, Docenta i Mausera. Pamiętam to jak dziś: wpadłem do baru (również nie istnieje) mieszczącego się vis a vis CK. Muzycy z Vadera akurat jedli kurczaka z rożna. Nie przeszkodziło im to jednak, żeby na zwykłej kartce w kratkę złożyć mi swoje cyrografy. Niedługo potem dali bezkompromisowy koncert w CK – niespełna godzina ostrej jazdy z „hitami” takimi jak „Carnal”, „Sothis” i „Black To The Blind”.