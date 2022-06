To nadzieja dla pacjentów z rakiem trzustki. W Lublinie odbyła się pierwsza taka operacja

Receptą w takich przypadkach może okazać się terapia skojarzona, czyli połączenie różnych metod leczenia. Pierwszy pacjent, u którego zastosowano chemioterapię, radioterapię i zabieg operacyjny, zgłosił się do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 pół roku temu. Ma 71 lat, raka ogona trzustki i dużą determinację.

– Pół roku temu ten chory przyszedł do nas pierwotnie z nieresekcyjnym rakiem trzustki, poza zasięgiem pierwotnego leczenia chirurgicznego – tłumaczy prof. Wojciech Polkowski, szef Kliniki Chirurgii Onkologicznej SPSK1 w Lublinie.

Operację poprzedziło przyjęcie przez pacjenta pięciu kursów chemioterapii i radiochemioterapii. Leczenie trwające od jesieni prowadziła Joanna Czechowska, specjalistka onkologii klinicznej.

– Chemioterapia, mówiąc otwarcie, nie była łatwa do przejścia. Był to schemat złożony z wielu leków, z wielu cytostatyków sprawdzonych w bardziej zaawansowanych rakach trzustki, natomiast dzięki niemu chory miał szansę uzyskać taką odpowiedź, jaką uzyskał, czyli normalizację markerów, zmniejszenie guza i dążenie do wdrożenia kolejnych etapów – przyznaje lekarka.