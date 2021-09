Tomasz Knapik nie żyje. Znany lektor telewizyjny zmarł w wieku 77 lat

Tomasz Knapik urodził się 16 września 1943 r. w Warszawie. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Był doktorem elektrotechniki - wykładał na Wydziale Transportu swojej alma mater oraz był opiekunem ponad 200 prac inżynierskich i magisterskich.

Telewidzowie zapamiętają go jako niezastąpiony głos lektorski w wielu produkcjach filmowych na początku lat 90. Wśród filmów, które przeczytał, znalazło się wiele klasyków kina akcji, a także dużo filmów klasy B, czy C. Był stałym pracownikiem takich polskich dystrybutorów, jak: Imperial, Vision, Best Film, NVC VIM, ITI Home Video czy Artvision.

O śmierci lektora poinformował jego syn, tłumacz i dziennikarz stacji TVN.