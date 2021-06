Trzymiesięczny areszt dla Bartosza K. Prokuratura sprzeciwia się kaucji

– Sąd Rejonowy w Lublinie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował trzymiesięczny areszt wobec Bartosza K. – informuje prok. Karol Blajerski, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Sąd zadecydował, że Bartosz K. będzie mógł opuścić areszt, jeżeli wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 300 tys. zł. Ma na to czas do 8 lipca 2021 r. Prokuratura złożyła sprzeciw na tę decyzję co oznacza, że do czasu rozpatrzenia wniosku przez sąd Bartosz K. nie będzie mógł opuścić aresztu.

Zatrzymanie

W środę Bartosz K. został zatrzymany w ramach śledztwa prowadzonego przez Delegaturę ABW w Lublinie pod nadzorem lubelskiej Prokuratury Regionalnej. Zatrzymanie było wynikiem śledztwa dotyczącego legalności finansowania Fundacji Otwarty Dialog, której prokurentem i członkiem rady jest Bartosz K.