Tym badaniem lubelskich specjalistów zainteresowali się niemieccy naukowcy. – Wyniki są bardzo niepojące – mówi minister Czarnek

„Dobrze widzieć” to program realizowany przez zespół fachowców z Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Miał na celu sprawdzenie za pomocą badania przesiewowego, jak zdalna edukacja wpłynęła na wzrok najmłodszych uczniów podstawówek.

– Badanie jest bezinwazyjne i bezbolesne. Po uruchomieniu urządzenia widać ptaszki i właśnie tam muszą patrzeć dzieci, co robią z dużym zainteresowaniem. Po chwili mamy gotowe wyniki: oddzielnie oko prawe i lewe, dane wpisujemy do komputera, drukujemy i wkładamy do koperty, którą przekazujemy dziecku – tłumaczy Renata Krzyżanowska, koordynatorka badań przesiewowych w programie.