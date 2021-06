Uczniowie będą mogli poczuć się jak studenci. Uniwersytet Przyrodniczy i III LO w Lublinie podpisali list intencyjny o współpracy

- Współpraca będzie polegała na tym, że będziemy umożliwiać uczniom uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez naukowców z naszego uniwersytetu, udział w zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych i oferujemy również pomoc w przygotowaniu olimpijczyków - zapowiedziała prof. Urszula Kosior-Korzecka, prorektor ds. studenckich i dydaktyki UP i dodała, że uczelnia ze strony szkoły oczekuje umożliwienia uczniom udziału w wydarzeniach organizowanych przez UP i rozpowszechniania informacji o ofercie edukacyjnej uniwersytetu.

– Przyjęliśmy taki model uczelni otwartej. To my będziemy przychodzić tutaj. Będziemy poznawać pracowników naukowych. To my będziemy poznawali sale wykładowe, laboratoria i inne ciekawe, interesujące miejsca, których w szkole u siebie nie mamy – dodał dyrektor III LO.

Do nawiązania bliższej współpracy między uczelnią i liceum przyczynił się dr Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania, który zainspirował i zmotywował władze placówek do odkrycia i skorzystania z nowych rozwojowych możliwości. - Lublin ma fantastyczne uczelnie, które oferują swoim studentom wykształcenie na najwyższym poziomie światowym – przyznał wiceprezydent. - W Lublinie co roku maturę zdaje około 5 tysięcy uczniów. I ci uczniowie są gotowi do tego, żeby podejmować w Lublinie dalszą karierę, tylko, tak mi się wydaje, oni ciągle nie znają tych naszych uczelni. Ciągle wydaje się, że te uczelnie w większych ośrodkach oferują wyższy poziom wykształcenia, co nie zawsze jest prawdą – dodał.