W Biłgoraju padła główna wygrana w Ekstra Pensji! Szczęśliwe losowanie LOTTO padło 21 czerwca

Szczęśliwe numery zostały obstawione w punkcie LOTTO w sklepie Kaufland przy al. Jana Pawła II 49 w Biłgoraju. To pierwsza tutejsza główna wygrana w Ekstra Pensji, ale nie pierwsza w losowaniach LOTTO. Rekordem wciąż pozostaje „szóstka” trafiona w mieście w Sylwestra 2009 r. Wtedy wygrana opiewała na 6,5 mln zł.

Ekstra Pensja to gra, w której gracze otrzymują główną wygraną w comiesięcznych transzach. Podstawowa stawka pozwala wygrać 5000 zł co miesiąc przez 20 lat, ale dzięki jej zwiększeniu może to być odpowiednio 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł, 25 000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie na przestrzeni 20 lat! Ponadto, dopłacając do zakładu 1 zł, gracze mogą zagrać o Ekstra Premię, gdzie czeka na nich 100 000 zł wypłacane od razu.