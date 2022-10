W „Hej!” można już mówić sobie hej. Nowa przestrzeń dla młodzieży w Lublinie oficjalnie otwarta

Miejsce oficjalnie otworzył prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Powstanie strefy stanowi jeden z etapów przygotowujących Lublin do bycia Europejską Stolicą Młodzieży w 2023 roku.

- Stworzenie „Hej!” jest efektem konsultacji z młodzieżą i wychodzi naprzeciw jej oczekiwaniom. Ma być miejscem dla niej przyjaznym. Tutaj ludzie młodzi mają czuć się bezpiecznie i być sobą. Otwarcie „Hej!” pokazuje, że takich miejsc musi być więcej i powinny powstać jak najszybciej - mówiła Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, pełnomocniczka prezydenta ds. ESM 2023.

Na uroczystości obecni byli goście z zagranicy. Ivan Neirotti, członek zarządu Europejskiego Forum Młodzieży, wyraził nadzieję, że w „Hej!” nowi mieszkańcy i turyści poczują duch gościnności Lublina.

W aranżowaniu przestrzeni „Hej!” brała udział młodzież. To ona ma również decydować ma o tym, co konkretnie będzie się działo w lokalu. Wszyscy goście mogą swobodnie korzystać z foteli, puf, stolików do spotkań i pracy indywidualnej, gier planszowych. Do ich dyspozycji pozostają też projektor, telewizor oraz konsola do gier. W jednym z pomieszczeń znajduje się aneks kuchenny.