W sobotę Festiwal Danuty Szaflarskiej „Śleboda/Danutka” będzie miał swój finał

Dwiema okazjami do świętowania w Teatrze Starym jest 200-lecia istnienia oraz 10-lecie wznowienia działalności. Właśnie w atmosferze wielkiego jubileuszu zakończy się trwający od środy Festiwal „Śleboda/Danutka”. Odbędzie się specjalny koncert, podczas którego dwoje aktorów zostanie uhonorowanych Gongiem Danutki: Jadwiga Jankowska-Cieślak i Krzysztof Globisz.

– Od początku festiwalu naszym zamysłem było to, żeby zapraszać i honorować twórców polskiego teatru, którzy nawiązują swoim talentem i postawą artystyczną do tego, kim była i jak szła przez życie twórcze pani Danuta Szaflarska, stąd Gong Danutki – tłumaczy Michał Merczyński, dyrektor programowy festiwalu. – Jadwiga Jankowska-Cieślak jest znakomitą aktorką bardzo dobrze znaną w Lublinie, ale też na scenach teatralnych w całej Polsce. Również Krzysztofa Globisza nie muszę przedstawiać publiczności Teatru Starego. Wybitny aktor scen krakowskich, ma na koncie kilkadziesiąt ról w teatrze telewizji, w kinie, a jego spektakl „Wieloryb The Globe” pozwolił mu wrócić na scenę po różnych perypetiach zdrowotnych.