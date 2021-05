W środę o 9.00 maturzyści zmierzą się z matematyką

Na rozwiązanie zadań z arkusza maturalnego z matematyki maturzyści będą mieć 170 minut. Arkusz składa się z ok. 34 pytań, z czego pierwszych 25 to zadania zamknięte, natomiast reszta to zadania otwarte, w których liczy się nie tylko wynik, ale także sposób dotarcia do rozwiązania i obliczenia. Podczas matury możesz korzystać z kalkulatora, cyrkla, linijki i wzorów matematycznych.

Każdy maturzysta musi pamiętać o tym, aby wziąć ze sobą czarny długopis i dowód tożsamości.

We wtorek maturzyści zmierzyli się z językiem polskim.