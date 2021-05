Więzienie w zawieszeniu za kradzież prądu w powiecie puławskim. Radny Zbigniew A. skazany

Kradzież prądu za blisko 10 tys. zł - taki zarzut Zbigniew A. usłyszał w ubiegłym roku. Jak ustaliła policja, do kradzieży miało dochodzić między grudniem 2016 a styczniem 2020 roku w miejscowości Brześce Kolonia.

Według mundurowych, Zbigniew A. miał podpiąć kable bezpośrednio do linii elektrycznej w starym budynku. Następnie podłączył zasilanie do dwóch innych budynków na terenie posesji. Przez lata pobrał ok. 16,6 tys. kWh o wartości 9,8 tys. zł. Szkodę poniósł dostawca prądu, spółka PGE Dystrybucja.