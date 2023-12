Wigilia Caritas: potrzebujący i bezdomni podzielili się opłatkiem. "Pan Jezus też urodził się bezdomny". Zobacz zdjęcia

W niedzielę (24 grudnia) Caritas Archidiecezji Lubelskiej zorganizowała Wigilię Miłosierdzia, podczas której osoby samotne, chore, bezdomne i ubogie zasiadły do stołu, by wspólnie spożyć przygotowaną dla nich prawdziwą wigilijną wieczerzą, ponieważ Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nikt nie powinien być sam.

- W tym dniu uświadamiamy sobie, że Pan Jezus też się urodził bezdomny. Słyszymy o tym, że nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dlatego trzeba zauważać ludzi, którzy są bezdomni, nie mają co zjeść i cierpią - mówił podczas wydarzenia metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.

W ubiegłym roku w Wigilii Caritas wzięło udział około 1000 osób obsługiwanych przez 70 wolontariuszy. W tym roku w Lublinie spotkanie przygotowano dla ok. 500 potrzebujących. Dzień wcześniej, czyli w sobotę (23 grudnia) wigilię odbyły się też w Puławach, Chełmie oraz Krasnymstawie. W sumie wzięło w nich udział ok. 1000 osób także z Ukrainy. W przygotowania zaangażowało się ok. 150 wolontariuszy.