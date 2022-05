Włodawa. Zatrzymano poszukiwanego podczas kontroli drogowej

– Funkcjonariusze ustalili, że Sąd Rejonowy we Włodawie wydał za mężczyzną 2 nakazy doprowadzenia w związku z przestępstwem przeciwko rodzinie i opiece. Okazało się, że ma on do odbycia karę w łącznym wymiarze prawie półtora roku pozbawienia wolności – mówi sierż. szt. Elwira Tadyniewicz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.