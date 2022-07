Wypadek w powiecie lubartowskim. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do wypadku doszło we wtorek (6 lipca) o godz. 16 w Szczekarkowie (pow. lubartowski). Z ustaleń policjantów wynika, że 32-latek kierujący oplem vivaro nie dostosował prędkości do warunków na drodze i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem marki citroen berlingo, którym kierował 44-latek z powiatu wadowickiego.

- W wyniku zderzenia kierowca i pasażerka z citroena zostali przewiezieni do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali elektronicznie dowody rejestracyjne obu pojazdów - informuje st. sierż. Jagoda Stanicka z lubartowskiej policji.

W miejscu wypadku były utrudnienia w ruchu.