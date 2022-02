Wystawa plakatów muzycznych Dawida Ryskiego w puławskim „Domu Chemika”

Głównym przedmiotem wystawy „Elementy” Dawida Ryskiego będą plakaty muzyczne w liczbie 39. Ich autor przez ostatnie 15 lat zmierzył się z wieloma ciekawymi zleceniami. Od ilustracji prasowych, przez okładki płyt i książek, grafiki dla firm odzieżowych, projekty dużych murali, plakaty filmowe i teatralne, aż po etykiety użytkowe, czy projekty kart kredytowych.

– Jednak to tworzenie plakatów koncertowych było i jest zdecydowanie moją ulubioną aktywnością ilustracyjną. Pewnie dlatego, że zawiera w sobie dwa elementy, które fascynują mnie od najmłodszych lat. Mam na myśli ilustrację oraz muzykę – mówi Dawid Ryski.

Artysta urodził się w 1982 roku w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Z wykształcenia jest architektem krajobrazu. Mieszka i pracuje w Puławach.

Jest autorem licznych ilustracji prasowych, m.in. w: The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Observer, L’Optimum, American Lawyer Magazine, Wprost, Przekrój. Stworzył wiele plakatów koncertowych np. dla Franz Ferdinand, Turnstile, Idles, Editors, Nomeansno, VooVoo czy Enter Shikari. Ponadto zajmuje się projektowaniem murali, okładek płyt i książek oraz grafik dla firm odzieżowych.