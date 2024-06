Z pól naftowych w Omanie nad Zalew w Jastkowie. Dr Alexandros Stefanakis z wizytą w naszym mieście

Światowy ekspert w dziedzinie zielonych technologii oczyszczania ścieków

W ramach Programu Visiting Professors naukowcy, doktoranci oraz studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie mieli okazję do naukowej debaty i wymiany doświadczeń z profesorem Alexandrosem Stefanakisem z Politechniki Krety w Grecji. Dr Alexandros Stefanakis reprezentuje Laboratory of Environmental Engineering & Management, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete. Jest ekspertem w dziedzinie zrównoważonej i zdecentralizowanej gospodarki wodno-ściekowej. Od 2023 roku sprawuje funkcję Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii Ekologicznej. Główne zagadnienia jakimi się zajmuje i wdraża na całym świecie, to rozwiązania z zakresu oczyszczania ścieków komunalnych i różnego rodzaju ścieków przemysłowych w oparciu o wykorzystanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody. Warto wymienić tu największą na świecie oczyszczalnię ścieków komunalnych w Arabii Saudyjskiej oraz największy na świecie system gospodarki ściekami z pól naftowych na pustyni w Omanie.