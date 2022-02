Z TVP Lublin do zarządu województwa lubelskiego

Roszada we władzach samorządu województwa była dla wielu radnych zaskoczeniem. Jeszcze przed rozpoczęciem poniedziałkowej (7.02) sesji sejmiku radni z Klubu PSL zauważyli, że na sali posiedzeń pojawiła się kabina do głosowania. To był pierwszy znak, że podczas sesji odbędzie się głosowanie personalne. Wtedy też zaczęły się w kuluarach pojawiać pierwsze przecieki dotyczące możliwej zmiany w zarządzie województwa.

– Najlepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja całego zarządu i wybór nowego – mówił radny Marek Kos z PSL.

Wtórował mu klubowy kolega Grzegorz Kapusta: - Ten zarząd sobie nie radzi.

Wątpliwości rozwiał niedługo później marszałek województwa. Jarosław Stawiarski poinformował o złożeniu rezygnacji przez Sebastiana Trojaka, członka zarządu województwa z Solidarnej Polski.

Sam Trojak tłumaczył, że decyzja wynika ze względów osobistych i poprosił o uszanowanie jego prywatności.