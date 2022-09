Zabójca z UB. Felieton Instytutu Pamięci Narodowej

Jako sprawdzony towarzysz został zastępcą kierownika sekcji do Walki z Bandytyzmem, powołanej do likwidacji antykomunistycznej partyzantki. Po roku służby był pozytywnie ocieniany przez swoich przełożonych, którzy widzieli w nim „karnego, zdyscyplinowanego służbistę”.

Strzał z przyłożenia

Przemiana Bałabuszka nastąpiła 20 marca 1946 r., kiedy do Krasnegostawu przyjechało trzech przedstawicieli bloku partii demokratycznych w celu nadzorowania zbiórki świadczeń rzeczowych. Jednym z delegatów był członek PPR Stanisław Parzymies, który będąc w stanie nietrzeźwym zaczął wymachiwać pistoletem twierdząc, że wszystkich wystrzela. Delegacja udała się do miejscowej piwiarni, gdzie Zygmunt Kwiecień odebrał koledze pistolet i postanowił razem ze Stanisławem Staniszewskim odprowadzić awanturującego się Parzymiesa na kwaterę. W tym samym czasie na miejsce zajścia dotarło dwóch funkcjonariuszy UB, aresztując Kwietnia oraz Staniszewskiego, po czym oficer śledczy Stanisław Dawidiuk odprowadził ich do siedziby urzędu. Przy pijanym Parzymiesie znajdującym się w obrębie klatki schodowej budynku został tylko Bałabuszek, który bez przyczyny go zastrzelił.