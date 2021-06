Zabójcy Pancyrów będą chronić niebo nad Wielkopolską

Dron ma sześć i pół metra długości, dwanaście metrów rozpiętości i może latać przez ponad dwadzieścia cztery godziny, oddalony od swojego operatora o 150 kilometrów; przenosi kierowane pociski przeciwpancerne i kierowane laserowo bomby. Do tego - jak udowodniły ubiegłoroczne walki między Azerbejdżanem a Armenią - jest bardzo skuteczną bronią przeciwko jednostkom pancernym i najnowszym systemom obrony przeciwlotniczej. To Bayraktar TB2, bezzałogowy samolot, który od przyszłego roku wejdzie w skład polskich sił zbrojnych.

Powidz - druga strategiczna baza lotnicza Wielkopolski - zna już drony i co ciekawe - w ubiegłym i prawdopodobnie także w tym roku - wykorzystywany jest tu amerykański dron o wielkości i konstrukcji zbliżonej do Bayraktarów. Jak w ubiegłym roku donosił portal Twojaslupca.pl, armia amerykańska potwierdziła, że prowadzone były uzgodnione z polskimi kontrolerami przestrzeni powietrznej próby drona Shadow. W komentarzu sprzed kilku dni czytelnik portalu potwierdza, że dron latał ponownie.

Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało w Ankarze umowę na zakup czterech zestawów bezzałogowych statków latających Bayraktar TB2: to w sumie 24 bezzałogowce - z mobilnymi stacjami kontroli, radarami SAR (służących do radiolokacyjnego tworzeniu obrazu powierzchni badanego terenu), symulatorami, częściami zamiennymi, pakietami szkoleniowymi, logistycznymi, a także z uzbrojeniem - kierowanymi laserowo pociskami przeciwpancernymi MAM-L i wielozadaniowymi MAM-C.

- Zgodnie z umową na dostawę bezzałogowych systemów powietrznych Bayraktar TB2, pierwszy zestaw dronów trafi do polskiej armii już w 2022 r.- dowiedzieliśmy się w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej. - Decyzje w sprawie dyslokacji bezzałogowców podejmować będzie właściwy gestor, tj. Zarząd Wojsk Lotniczych Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ.

W Inspektoracie z kolei ustaliliśmy, że drony trafią do 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Major Małgorzata Krywiak, oficer prasowy bazy, zastrzega, że prowadzone są na ten temat jeszcze rozmowy i nie można tego jednoznacznie potwierdzić, ani zaprzeczyć. Gdyby drony faktycznie trafiły do Mirosławca, to będą miały blisko nad największy poligon lotniczy w Europie, czyli nad 21. Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach, położony na terenie województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Tam będą ćwiczyć misje rozpoznawcze, jak i uderzeniowe. Mają też być prezentowane w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.