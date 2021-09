Zamość. Chcą schować śmieci pod ziemię. Pomysły są, ale… do realizacji daleko

W trosce o substancję zabytkową

- Tak się niestety dzieje. Na pewno przyczynia się do tego sezon turystyczny - mówi Alicja Stachurska, pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Zamościu. - Wiadomo, że znaczna część odpadów pochodzi z działalności gospodarczej (kawiarni, restauracji, sklepów itd. - przyp. red.). Zauważyliśmy, że papierowe pudełka czy plastikowe pojemniki nie są przez ich pracowników odpowiednio zgniatane, dlatego zajmują tak dużo miejsca. Teraz turystów będzie mniej, to sytuacja się zapewne polepszy.

Kilka lat temu Piotr Zając, ówczesny dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zamojskiego UM, a teraz wiceprezydent miasta, próbował przeforsować pomysł budowy na Starówce półpodziemnych pojemników na śmieci. Mają one wiele zalet. Ich cembrowina wystaje zaledwie ok. 1,5 metra nad grunt i jest przykrywana klapą. Wrzuca się przez nią odpady, które wpadają do pojemnika o długości ok. pięciu metrów, który umocowany jest na cembrowinie.