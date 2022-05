Zamość. Dwadzieścia pięć milionów złotych na termomodernizację budynków OSiR

- Chodzi o wykonanie termomodernizacji budynków zamojskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: przy ul. Królowej Jadwigi oraz krytej pływalni - tłumaczy Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zamościu. - W sumie ta inwestycja pochłonie 25 mln zł z czego dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład będzie stanowić 18 mln zł.

Na najbliższej sesji RM z powodu owej inwestycji zwiększony będzie limit wydatków majątkowych miasta o kwotę 900 tys. zł. Dlaczego? „ Złożone w ramach postępowania oferty przekraczają wartość środków zaplanowanych na to zadanie” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Trzeba to będzie zatem zmienić, skorygować. Czy radni miejscy się na to zgodzą? To okaże się w poniedziałek (9 maja).

Sesja zamojskiej RM rozpocznie się o godz. 13:00.