Zamość, Krasnobród. Pielgrzymka strażaków do krasnobrodzkiego Sanktuarium i kaplicy św. Rocha Bogdan Nowak

To było ważna, widowiskowa wędrówka. W tegorocznej pielgrzymce diecezjalnej udział wzięło w sumie ok. 300 strażaków z Zamościa i powiatu zamojskiego w pełnej gali. W niedzielę (25 września) wszyscy dotarli do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.