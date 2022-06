Zamość. O najmłodszych ofiarach II wojny światowej na Zamojszczyźnie

Internetowy konkurs na „hasło-symbol” jest adresowany do osób, które skończyły 16 rok życia. Pomysły można nadsyłać do niedzieli, 19 czerwca (najpóźniej do godz. 17). Najciekawsze z nich zostaną nagrodzone.

Jak informują organizatorzy, bliższe informacje na temat całego przedsięwzięcia oraz m.in. regulamin są dostępne na stronie internetowej muzeum, w zakładce „Dzieci. Najmłodsze ofiary wojny”, czyli tutaj.