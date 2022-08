Zamość. Palmy, leżaki. Niewykluczone, że powstanie także nowe molo i tężnia

- Chcielibyśmy utworzyć nad zalewem nowoczesną strefę sportu, zabawy i relaksu – mówi Mateusz Ferens, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu (to zarządca zamojskiego zalewu i jego okolic). - Jest szansa, że taki projekt mógłby otrzymać dofinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Zamościa. Naszym zdaniem, byłyby to dobrze wydane pieniądze. Bo zamojski zalew jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców całego miasta oraz turystów. To miejsce przyciąga wszystkich.