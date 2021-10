Zamość. Staromiejski plac wypiękniał. Roboty ruszyły także na tzw. małej obwodnicy

Roman Sawa ma 74 lata. Od dziesięcioleci mieszka na zamojskim Starym Mieście. Pamięta jak wyglądał kiedyś Plac Wolności oraz jego otoczenie. Opowiada o dworcu autobusowym, który kiedyś w tym miejscu działał, starej nawierzchni wykonanej z klinkieru, okolicznych sklepach (np. spółki „Bata”) i dawnych, pięknych latarniach.

- Mało jest chyba miejsc w Zamościu, które przechodziły tak różne przeobrażenia - wspomina pan Roman. - Teraz plac także wygląda ładnie. Podobają mi się zwłaszcza stylowe latarnie, które przy nim ustawiono. Nawiązują one do dawnego charakteru tego ważnego placu. Ma on ciekawe dzieje.