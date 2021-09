Zarabiaj nawet 15 tys. zł miesięcznie! Zostań programistą! Artykuł reklamowy

Praca w branży informatycznej kusi nie tylko wysokimi zarobkami (od 5 500 zł brutto dla początkujących programistów do nawet 15 000 zł dla seniorów) ale również możliwością pracy zdalnej i nieograniczonymi ścieżkami rozwoju. Dla laika może wydawać się to niemożliwe ale fakty są takie, że żyjemy w coraz bardziej cyfrowym świecie i popyt na programistów jest coraz większy przy malejącej liczbie specjalistów na rynku. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż bardziej doświadczeni programiści wybierają międzynarodowych lub zagranicznych pracodawców, którzy zapewniają niebotyczne zarobki bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania. Pandemia coronawirusa brutalnie zweryfikowała tradycyjny biznes i uświadomiła, że praca online i rozwiązania IT są jedyną słuszną ścieżką rozwoju przedsiębiorstw.