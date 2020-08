Zarząd województwa dostał absolutorium. Radni opozycji mieli zastrzeżenia do funkcjonowania jednostek podległych marszałkowi

- Apeluję, żeby zaproponował pan Agencji Oceny Technologii Medycznych, od której to zależy, zmianę tej wyceny – mówił radny do Jarosława Stawiarskiego. Namawiał też marszałka do stworzenia frontu wspólnej walki, ponad podziałami politycznymi, żeby osiągnąć ten cel. - Doprowadźmy do tego, że punkt medyczny dobije do ogólnopolskiej średniej. To jest systemowe rozwiązanie. Wtedy dopiero będzie sens zaciągania pożyczek na spłatę zobowiązań szpitali. Jeśli Pan do tego doprowadzi, zapisze się Pan na kartach historii regionu złotymi zgłoskami. A ja za rok oddam głos „za” w głosowaniu nad absolutorium – zapowiadał Krzysztof Komorski.

W piątkowym głosowaniu nad absolutorium Komorski wstrzymał się od głosu.