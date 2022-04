Zastraszanie pracowników skarbówki przed protestem? Strajkujący związkowcy skarżą się na szefostwo. W tle podwyżki i groźby pozwów

– Z oburzeniem odnotowujemy, że w części urzędów skarbowych przełożeni próbują zastraszyć pracowników i zniechęcić ich do udziału w zbliżającej się akcji protestacyjnej – tymi słowami Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa zaczyna oświadczenie dotyczące protestu, który nawet się nie zaczął, a już wzbudza wiele emocji. Jego początek zaplanowany jest na najbliższy poniedziałek (25 kwietnia). Ma potrwać przez cały tydzień - do kolejnego poniedziałku (2 maja).

Jak zapowiadają organizatorzy strajku, ma on polegać na zaprzestaniu obsługi podatników przez kwadrans każdego dnia protestu w południe - w godz. 12:00–12:15.

– Choć przerwa w pracy będzie wynosić zaledwie 15 minut, już teraz część pracowników słyszy groźby konsekwencji dyscyplinarnych. Informujemy, że nasz związek będzie stanowczo reagować na próby bezprawnego zastraszania pracowników – zapowiada przewodniczący Szumlewicz. I argumentuje: – Protest będzie legalny i próba blokowania go jest sprzeczna z ustawą o związkach zawodowych i ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W przypadku gróźb wobec pracowników będziemy składać pozwy do sądu i wnioski do prokuratury. Nie będziemy akceptować jakiegokolwiek ograniczania przynależnych nam praw związkowych.