Zbliża się festiwal Open City. Zobacz, co się stało ze schodami pod Zamkiem! Łukasz Kaczanowski Anna Chlebus

Tajemnicze malowidła pojawiły się na schodach pod Zamkiem Lubelskim. Zagadka się rozwiązała: to obraz Leona Tarasewicza, polskiego malarza białoruskiego pochodzenia, nawiązujący swoją tematyką do mrocznej przeszłości budynku u ich szczytu.