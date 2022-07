Ze sceny nie padnie ani jedno słowo, ale to nie będzie cichy spektakl. W sobotę Teatr Osterwy zaprosi „najnajów”

Jak rośnie drzewo i czy kalosze tańczą do rytmu – m.in. to zobaczymy w pierwszym w Teatrze im. Osterwy spektaklu dla najmłodszych widzów. Cel jest jeden: sprawić, żeby im się spodobało.

Pomysłodawczyniami są Magdalena Zabel i Jowita Stępniak. Jak twierdzą, „Cztery pory roku” mają być okazją do odbycia pierwszej wizyty w teatrze.

– Dzieci powinny przede wszystkim czuć się swobodnie, oswoić z byciem w grupie, ale też ze sceną i sztuką. Ważne też, żeby pozwoliło sobie na spontaniczne reakcje: żeby nie bało się komentować, śmiać i żeby później coś z nimi zostało – przyznaje Jowita Stępniak, choreografka i aktorka w spektaklu.

Aktorki zrezygnowały z tekstu, ponieważ to wykluczyłoby najmłodszych ze zrozumienia tego, co dzieje się na scenie. Właśnie za przedstawianą historią, nie za słowem mają podążać widzowie. Brak dialogów nie oznacza jednak, że będzie cicho. Ze sceny rozbrzmią kalimba, ukulele, dzwonki koshi i bęben i to one pomogą dzieciom przemierzać meandry zmieniających się na ich oczach pór roku.