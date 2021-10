Zielona specjalność Lublina. Można zgłaszać projekty do Zielonego Budżetu

– Niecodzienne propozycje wzbogacają przestrzeń miasta, a wiele inicjatyw staje się początkiem realizacji szerszych działań. W tym roku również czekamy na ciekawe pomysły przyjaznych, zielonych przestrzeni stworzonych przy udziale mieszkańców. Stawiamy na realizacje małych parków oraz skwerów w najbliższym otoczeniu – tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Tegoroczna edycja Zielonego Budżetu ma być prostsza. Żeby zgłosić projekt, wystarczy podać jego lokalizację i opis, bez wyliczania kosztów realizacji. – Nowością tegorocznej edycji jest to, że jest tematyczna. W tej edycji skupimy się na wykonaniu tzw. „Miejsc dla Ciebie”, czyli kieszonkowych parków. Do tej pory duża część zgłoszeń dotyczyła właśnie takich projektów – mówi Hanna Pawlikowska, miejska architektka zieleni. Nabór wniosków rozpoczyna się w środę 20 października i potrwa do 7 listopada. Swoje propozycje można zgłaszać jedynie drogą internetową na stronie: decyduje.lublin.eu. Nadesłane wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, a zwycięskie projekty, wybrane do realizacji, poznamy w styczniu. Na Zielony Budżet miasto przeznaczy 2 mln złotych.