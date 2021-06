Zielony LOF przy Parku Avia w Świdniku jest już otwarty! Od lipca ruszy też Park Linowy. Zobacz zdjęcia

Park Linowy to pierwsze takie miejsce na mapie Świdnika. Atrakcje znajdujące się w nim, kierowane są zarówno do użytkowników indywidualnych jak i grup zorganizowanych. Osoby z niego korzystające, będą miały do dyspozycji system bezprzepięciowy oraz trasę średniozaawansowaną, wyposażoną w 12 platform i 11 przeszkód m.in. ruchomy most, drabinki, pajęczą sieć.