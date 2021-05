Zlikwidowali największe śmietnisko we Włodawie. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

Udało się zlikwidować największe "śmietnisko" we Włodawie, które znajdowało się przy ul. Wojska Polskiego na prywatnej nieruchomości. Jej właściciele nigdy nie mieszkali we Włodawie, a część z nich to cudzoziemcy.