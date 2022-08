Złota Armada, skarby i swojskie opłotki. Niezwykłe znalezisko w gminie Hrubieszów

Moneta została odkryta kilka dni temu przez pana Tomasza. W jakich okolicznościach? Mężczyzna wędrował wówczas na polach Czerniczyna z wykrywaczem metali. To co znalazł, bardzo go zaciekawiało. Moneta jest nietypowa. Została wykonana ze srebra, pokryła ją lekko patyna i ma nieregularny kształt. Jej średnica wynosi ok. 3,5 cm, a grubość: od 1 do 3 mm.

Znalazca zawiadomił o swoim odkryciu zamojską Delegaturę WUOZ. Nie tylko. Konsultował także znalezisko z pracownikami Muzeum w Hrubieszowie. Efekt? Domysły były wręcz sensacyjne.