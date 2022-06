Zmiany w rozkładzie PKP. Nowe połączenia sezonowe

Od niedzieli (12 czerwca) będzie obowiązywać nowy rozkład jazdy PKP.

- Ze względu na wiele zmian prosimy o sprawdzanie rozkładu jazdy przed planowaną podróżą. Aktualny rozkład jazdy Polregio dostępny jest w wyszukiwarce na stronie rozklad-pkp.pl oraz polregio.pl - uczula rzeczniczka prasowa Polregio, Zofia Dziewulska.

Nowe pociągi sezonowe obejmują:

dwie pary codziennych połączeń z Lublina przez malownicze Roztocze do Bełżca, z czego jedna para w weekendy będzie wydłużona do Jarosławia

weekendowe połączenia Zamościa z Rzeszowem przez Horyniec Zdrój

dwie pary połączeń weekendowych przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie w relacji Chełm-Włodawa

Na stacji Rejowiec na trasie do i z Bełżca oraz Jarosławia można się przesiąść do pociągów do i z Chełma. Natomiast na stacji Zawada można się przesiąść do pociągów na trasie do i z Zamościa. Za to pociągi do i z Włodawy skomunikowane są na stacji Chełm z pociągami do i z Lublina.