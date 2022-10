Znamy zwycięzcę Wschodnioeuropejskiego Konkursu Etiud Nowocyrkowych “Cyrkulacje”

Droga do sukcesu finalistów i finalistek nie była prosta, składała się z lat nauki, prób i przygotowań. Wszystko po to, by podczas występu dać z siebie wszystko i zachwycić publiczność. Konkurs Cyrkulacji został zorganizowany po raz dziewiąty i również w tym roku ujął spektakularnym show.

- Praca nad Konkursem Etiud nie jest łatwa: zanim rozpocznie się produkcja finału musimy wybrać najlepsze etiudy spośród olbrzymiej ilości zgłoszeń sztukmistrzów. Ale dzięki temu rokrocznie publiczność podkreśla, że świetnie się bawi podczas Cyrkulacji. Udaje nam się też powołać jury złożone z naprawdę uznanych w środowisku cyrkowym osób, dlatego Lublin przez te 9 lat stał się ważnym punktem na cyrkowej mapie tej części Europy - mówi Joanna Reczek-Szwed z Fundacji Sztukmistrze.

Podczas konkursu artyści są oceniani przez międzynarodowe jury i publiczność, a poza nagrodą główną są też specjalne wyróżnienia.