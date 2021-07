Znani lublinianie będą obsługiwać gości restauracji. Gastronomia nadal ma potężne problemy

- Przez jeden dzień podejmę pracę w restauracji. Będę zachęcał do korzystania z usług lubelskich lokali gastronomicznych - wyjaśnia Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin. Członek klubu radnych Krzysztofa Żuka i ruchu Szymona Hołowni będzie pierwszym uczestnikiem akcji „Pomagamy gastro”. Na jej pomysł wpadł Jacek Abramowski, który prowadzi na Starym Mieście restauracje Sielsko Anielsko i Jezuicka 16.

- Jeśli akcja okaże się sukcesem to będziemy zapraszać kolejne restauracje do udziału. Wierzymy, że to się rozwinie – zastrzega przedsiębiorca.