Znicze przed zamojskim drzewem. Wygląda to posępnie, zaduszkowo. O co chodzi?

- Kiedyś to było potężne drzewo, ozdoba parku – mówi pani Bożena z Zamościa (nazwisko do wiadomości redakcji), jedna z naszych Czytelniczek. - Aby objąć jego pień potrzebne były ramiona przynajmniej trzech dorosłych osób. Pewnego dnia przyszli jednak panowie z piłami i obcięli niemal wszystkie jego gałęzie. To było okropne, bardzo przykre.

Wielu miłośników przyrody takie drastyczne „prace pielęgnacyjne”, bo tak są oficjalnie nazywane, bardzo zdziwiły i zaniepokoiły. - Lubiłem cień tego drzewa. Teraz to miejsce omijam – mówi z żalem inny mieszkaniec miasta.

Stare drzewo jednak zaskoczyło wszystkich. Na wiosnę zaczęły z niego wyrastać - jakby nieśmiało - nowe gałązki, które zaczęły się powoli zielenić. Okazało się, że drzewo nadal żyje. Czy ma się dobrze? Tego raczej nie można powiedzieć.