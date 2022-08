Zwierzyniec. Portret malarki powstanie na domu handlowym Ordynat. To hołd dla jej dokonań

- Mural wypełni jedną ze ścian domu handlowego. Znajdzie się na nim wizerunek Aleksandry Wachniewskiej wykonany na podstawie jednego z archiwalnych zdjęć. Powstało ono w czasach młodości malarki – mówi Iwona Chasikowska, pracownik Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu.

Aleksandra Wachniewska była utalentowaną malarką oraz orędowniczką ochrony roztoczańskiej przyrody. Urodziła się w 1902 r. we Floriance (gm. Zwierzyniec). Jej ojciec, Franciszek Fejfer-Stankowski, pracował m.in. jako kierownik Szkółek Leśno-Ogrodniczych Ordynacji Zamojskiej. To on zaraził córkę miłością do zwierzynieckich lasów i pól. W 1923 r. rozpoczęła ona naukę w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, a potem w Akademii Sztuk Pięknych. Malowała wówczas m.in. portrety, ilustracje do książek i czasopism. Przez jakiś czas współpracowała także z popularnym tygodnikiem „Bluszcz”.

Pani Aleksandra wyszła za mąż za Zygmunta Edwarda Wachniewskiego. Zamieszkali w Warszawie. W 1939 r. malarka przyjechała jednak do Zwierzyńca. Poświęciła się wówczas portretowaniu przyrody Roztocza. Prowadziła także rysunkową i fotograficzną dokumentację zabytkowych drzew i obiektów historycznych. Jej zasługi trudno zliczyć. To dzięki m.in. inicjatywie Wachniewskiej ocalał las na wydmach, który można oglądać nad zwierzynieckimi stawami „Echo”, dęby przy drodze cmentarnej oraz m.in. miejscowa aleja lipowa. Malarka była także jedną z orędowniczek utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. Ostanie lata życia spędziła w samotności, żyjąc skromnie w swoim zwierzynieckim, niewielkim domu. Zmarła 14 października 1989 r.